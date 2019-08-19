احدث الأخبار

“الاتصالات السعودية” تعلن توقف النقل التلفزيوني والرقمي للدوري السعودي
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل أمين المنطقة ووكلاء الأمانة بمناسبة ترقيتهم للمرتبة الرابعة عشره
أبرز المواد
 المنتخب السعودي لألعاب القوى يتوج بكأس بطولة غرب آسيا للناشئين
أبرز المواد
 أمير الشرقية : تاريخ الجزيرة العربية زاخر بالمعلومات .. وعلى الباحثين اكتشاف هذا الكنز الثمين
أبرز المواد
 وزارة النقل ترصد عبور أكثر من 2.8 مليون مركبة خلال موسم الحج 1440هـ
أبرز المواد
 “سكني” يُسلم 10294 قطعة أرض مجانية لمستفيديه خلال “يوليو” الماضي
أبرز المواد
 غرفة الرياض تطلق برنامج مجاني لتأهيل الف شاب وشابه في مجال المراجعة الداخلية
منطقة الرياض
 شركة “النقل التعليمي” تدعو للإسراع بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام “نور” الإلكتروني
أبرز المواد
 بدء التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوية ومرحلة البكالوريوس بجامعة تبوك
أبرز المواد
 القبض على المعتدي علي فتاه بمكه
أبرز المواد
 فريق طبي ينجح في تثبيت كسر معقد نتيجة حادث مروري بمستشفى وادي الدواسر
منطقة الرياض
 أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الاضحى المبارك
أبرز المواد
“الاتصالات السعودية” تعلن توقف النقل التلفزيوني والرقمي للدوري السعودي

“الاتصالات السعودية” تعلن توقف النقل التلفزيوني والرقمي للدوري السعودي

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل أمين المنطقة ووكلاء الأمانة بمناسبة ترقيتهم للمرتبة الرابعة عشره

أمير القصيم يستقبل أمين المنطقة ووكلاء الأمانة بمناسبة ترقيتهم للمرتبة الرابعة عشره

أبرز المواد
المنتخب السعودي لألعاب القوى يتوج بكأس بطولة غرب آسيا للناشئين

المنتخب السعودي لألعاب القوى يتوج بكأس بطولة غرب آسيا للناشئين

أبرز المواد
أمير الشرقية : تاريخ الجزيرة العربية زاخر بالمعلومات .. وعلى الباحثين اكتشاف هذا الكنز الثمين

أمير الشرقية : تاريخ الجزيرة العربية زاخر بالمعلومات .. وعلى الباحثين اكتشاف هذا الكنز الثمين

أبرز المواد

غرفة الرياض تطلق برنامج مجاني لتأهيل الف شاب وشابه في مجال المراجعة الداخلية

غرفة الرياض تطلق برنامج مجاني لتأهيل الف شاب وشابه في مجال المراجعة الداخلية
http://almnatiq.net/?p=764242
المناطق - الرياض

تطلق غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، الرنامج التدريبي المجاني   (أساسيات المراجعة الداخلية) لتأهيل (1000) شاباً وشابةً من الباحثين عن العمل، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (من الساعة 5 عصراً حتى 9 مساءً)، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن البرنامج الذي سينطلق الاحد المقبل يعتبر أحد المبادرات التي تتبناها غرفة الرياض لتأهيل الباحثين عن العمل في عدد من القطاعات التي يحتاجها سوق العمل، موضحا أنه يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه لتولي الوظائف النوعية في المتاحة في هذا المجال، مبينا أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من مسؤولية القطاع الخاص وتعزيزاً لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

ومن جهة أخرى بين الشثري أن تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الجنسين يشكل إحدى مبادرات الغرفة نحو المجتمع ودعم لقرارات الدولة في مجال توطين الوظائف موضحا ان البرنامج يشتمل على دورات مكثفة تستهدف اكساب المشتركين فيه المهارات اللازمة التي تمكنهم من شغل الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص ، ويمكن للراغبين التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي :

روابط ذات صلة

“سكني” يُسلم 10294 قطعة أرض مجانية لمستفيديه خلال “يوليو” الماضي

“سكني” يُسلم 10294 قطعة أرض مجانية لمستفيديه خلال “يوليو” الماضي
شركة “النقل التعليمي” تدعو للإسراع بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام “نور” الإلكتروني

شركة “النقل التعليمي” تدعو للإسراع بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام “نور” الإلكتروني
فريق طبي ينجح في تثبيت كسر معقد نتيجة حادث مروري بمستشفى وادي الدواسر

فريق طبي ينجح في تثبيت كسر معقد نتيجة حادث مروري بمستشفى وادي الدواسر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*