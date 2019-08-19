غرفة الرياض تطلق برنامج مجاني لتأهيل الف شاب وشابه في مجال المراجعة الداخلية

المناطق - الرياض

تطلق غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، الرنامج التدريبي المجاني (أساسيات المراجعة الداخلية) لتأهيل (1000) شاباً وشابةً من الباحثين عن العمل، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (من الساعة 5 عصراً حتى 9 مساءً)، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن البرنامج الذي سينطلق الاحد المقبل يعتبر أحد المبادرات التي تتبناها غرفة الرياض لتأهيل الباحثين عن العمل في عدد من القطاعات التي يحتاجها سوق العمل، موضحا أنه يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه لتولي الوظائف النوعية في المتاحة في هذا المجال، مبينا أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من مسؤولية القطاع الخاص وتعزيزاً لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

ومن جهة أخرى بين الشثري أن تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الجنسين يشكل إحدى مبادرات الغرفة نحو المجتمع ودعم لقرارات الدولة في مجال توطين الوظائف موضحا ان البرنامج يشتمل على دورات مكثفة تستهدف اكساب المشتركين فيه المهارات اللازمة التي تمكنهم من شغل الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص ، ويمكن للراغبين التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي :