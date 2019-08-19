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وزارة النقل ترصد عبور أكثر من 2.8 مليون مركبة خلال موسم الحج 1440هـ

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وزارة النقل ترصد عبور أكثر من 2.8 مليون مركبة خلال موسم الحج 1440هـ

وزارة النقل ترصد عبور أكثر من 2.8 مليون مركبة خلال موسم الحج 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=764248
المناطق - خالد الضبيبي
سجلت وحدات التعداد المرورية التابعة لوزارة النقل خلال موسم حج 1440هـ، عبور أكثر من 2.8 مليون مركبة عبر مداخل المشاعر المقدسة، حيث شهدت مداخل طرق مكة المكرمة عبور 1,071,009 مركبة بمتوسط سرعة 108 كيلومترًا في الساعة، في حين شهدت مداخل طرق مدينة جدة عبور 1,639,289 مركبة، بمتوسط سرعة 102 كيلومترًا في الساعة، بينما عبرت على مداخل طرق المدينة المنورة 261,899 مركبة، بمتوسط سرعة 90 كيلومترًا في الساعة.
يذكر أن وزارة النقل متمثلة بمنظومة النقل، وقفت على جاهزية الطرق قبل وأثناء موسم الحج، حرصًا على تيسير عملية تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة من خلال استخدامها أحدث التقنيات.

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