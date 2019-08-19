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المنتخب السعودي لألعاب القوى يتوج بكأس بطولة غرب آسيا للناشئين

المنتخب السعودي لألعاب القوى يتوج بكأس بطولة غرب آسيا للناشئين
http://almnatiq.net/?p=764255
المناطق - واس

تُوج المنتخب السعودي لألعاب القوى للناشئين بكأس بطولة غرب آسيا الثالثة التي اختتمت بالعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة عشر دول غرب آسيوية.
وحسم الأخضر اللقب بعد أن جمع تسع ميداليات متنوعة (6 ذهبيات ، فضيتان، برونزية واحدة) وتحقيق أرقام جديدة.
وشهد اليوم الأخير للبطولة تحقيق ذهبية سباق 2000 م موانع بواسطة العداء صالح العبد وبرقم شخصي جديد، فيما كانت الذهبية الثانية عن طريق الرامي محمد الزاير بتحقيقة ذهبية إطاحة المطرقة بمسافة 65:27 وهو رقم شخصي جديد، وجاءت الذهبية الثالثة لفريق التتابع المتنوع بحصولة على المركز الأول عن طريق العدائين عبدالهادي هوساوي وعنبر الزهراني وعلي الماس وعبدالرحمن الشهراني ، فيما أحرز العداء محمد الخالدي فضية سباق 110 م حواجز .
وجاءت الميداليات الأولى عن طريق علي الماس بفوزه بذهبية سباق 100م ورقم جديد للبطولة 10:60 ثانية، وعنبر الزهراني بنيل ذهبية سباق 400 م ، ومحمد الخالدي بذهبية العشاري ، وعبدالرحمن الشهراني فضية سباق 400م ، وراكان الخيبري برونزية سباق 1500 م.
وعبر رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي القحطاني عن سروره بما تحقق ، مشيرآ أن ذلك دليل على أنهم يسيرون بطريقة سليمة بالعمل للفئات السنيه وفق ماخططوا له موجهً شكره للجميع من لاعبين وفنيين وإداريين .

 

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