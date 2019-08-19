أمير القصيم يستقبل أمين المنطقة ووكلاء الأمانة بمناسبة ترقيتهم للمرتبة الرابعة عشره

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة اليوم, أمين المنطقة المهندس محمد المجلي يرافقه وكيل الأمين للخدمات المهندس عبداللطيف الخطيب، ووكيل الأمين للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز السليم، ، الذين قدموا للسلام على سموه بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم للمرتبة الرابعة عشره.

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجميع, مهنئاً وكلاء أمانة المنطقة بمناسبة صدور قرار ترقيتهم, متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهام عملهم, مثمناً الجهود التي تقدمها أمانة المنطقة في كافة الأعمال والخدمات التي تبذلها , ومؤكداً على أهمية مواصلة العمل والتعاون لكل ما من شأنه خدمة المنطقة وأهلها, وبذل مزيداً من الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان.

من جهته عبر وكيلا أمانة منطقة القصيم عن سعادتهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية التي يعتبرونها وسام فخر لهم وتدفعهم للمزيد من العطاء لتحقيق التطلعات والأهداف السامية لخدمة الوطن والمواطنين, مقدمين شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال وتوجيهات سموه الدائمة لكل ما من شأنه تطوير المنطقة ورقيها.