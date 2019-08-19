“الاتصالات السعودية” تعلن توقف النقل التلفزيوني والرقمي للدوري السعودي

المناطق - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توقف النقل التلفزيوني والرقمي لمسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم ابتداءً من الموسم الجاري، وذلك عبر قنوات وتطبيق “دوري بلس” التابعة للشركة.

وجاء في بيان للشركة الذي أعلنت فيه أن المفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مراجعة تلك الاتفاقيات تم الانتهاء منها وبناءً عليه قررت الشركة عدم الاستمرار في تلك الاتفاقيات نظرا لعدم جدواها تجاريا في ظل التطورات المتعلقة بألية النقل التلفزيوني والرقمي وتعمل الشركة حاليا على إنهاء تلك الاتفاقيات، وأوضحت الشركة فيما يتعلق بتحديد الأثر المالي، فلا يتوقع أن يكون له اثر جوهري.

يذكر بأن شركة الاتصالات السعودية كانت قد وقعت اتفاقية بتاريخ 1 أغسطس 2018 م مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم للنقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية وذلك لمدة 10 أعوام تبدأ من الموسم الرياضي للعام (2019/2018)