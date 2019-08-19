أمير القصيم يستقبل مدير ومنسوبي تعليم المنطقة بمناسبة العيد وقرب انطلاق العام الدراسي الجديد

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بديوان الأمارة بمدينة بريدة اليوم, مدير عام التعليم بالمنطقة صالح بن عبدالرحمن الجاسر ومنسوبي الإدارة من مساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء مراكز الإشراف بالمحافظات بمناسبة عيد الاضحى المبارك وقرب انطلاق العام الدراسي.

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجميع, منوهاً سموه بما يقدمه قطاع التعليم بالمنطقة للطلاب والطالبات لتنمية قدراتهم ومواصلة الإبداع في العديد من المجالات, مشيداً بالدعم والمساندة التي يحظى بها قطاع التعليم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مؤكداً سموه على أن التعليم له دور كبير في كافة النقلات والإنجازات والنجاحات التي تعيشها هذه البلاد المباركة , مشيراً على منسوبي التعليم بإعتبار الطلاب والطالبات أبناء وبنات لهم والحرص على هذه الأمانة العظيمة والحرص على تعزيز الأمن الفكري والنشاطات اللامنهجية لإشغال وقت الطلاب والطالبات وجعلهم راغبين منضبطين بالأسس التي يقوم عليها التعليم في هذا الوطن , مبيناً سموه على أن الأوطان ترتقي بالبيئة الجاذبة وتعزيز محبة المدرسة لدى الطلاب والطالبات بشكل اكثر , مشيراً على أن التعليم هو أنبل مهنة واسمى ما يقوم به الإنسان من عمل , متمنياً أن يواصل تعليم المنطقة تميزه بحصول طلابنا وطالباتنا على جوائز التميز في كافة المنافسات الداخلية والخارجية , حاثاً الجميع على مواصلة العطاء والالتزام بتوجيهات القيادة ـ أيدها الله ـ بالإخلاص والجد والعمل والاهتمام بأبناء الوطن بما يسهم في تعزيز نموهم المعرفي والعلمي ليكونوا مساهمين وبشكل فعال في مسيرة بناء رؤية هذه البلاد المباركة وملاحم التشييد التي يقدمها هذا الوطن, مقدماً شكره وتقديره للجهود المبذولة التي يقوم بها قطاع التعليم بالمنطقة والتي أثمرت عن العديد من النجاحات ومساحات التألق والإبداع المستمر, داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.

من جانبه أعرب مدير ومنسوبي تعليم المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال وما حمله سموه لهم من توجيهات لرفع المعنويات والدفع بمسيرة المنطقة التعليمية لتحقيق المزيد من العطاء, مثمنين لسموه على ما يلقاه تعليم المنطقة ومنسوبيه من دعم وتشجيع في كل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم والجيل.