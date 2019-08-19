احدث الأخبار

مدني القصيم يخمد حريق مستودع مقاول بتخصصي بريدة
أبرز المواد
 امير الباحة يؤكد على أهمية الدور الكبير للمجلس البلدي في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات
أبرز المواد
 ديار العز تنظم مهرجان الرمان بالباحة في نسخته الثامنة
منطقة الباحة
 صور خادم الحرمين وولي عهده تتصدر رسومات موسم الطائف
أبرز المواد
 ابتسام الشهري وطارق الأحمري متحدثان للتعليم
أبرز المواد
 الأمير بدر بن جلوي يستقبل رئيس غرفة الأحساء وأمينيها السابق والحالي
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل مدير ومنسوبي تعليم المنطقة بمناسبة العيد وقرب انطلاق العام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 “الاتصالات السعودية” تعلن توقف النقل التلفزيوني والرقمي للدوري السعودي
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل أمين المنطقة ووكلاء الأمانة بمناسبة ترقيتهم للمرتبة الرابعة عشره
أبرز المواد
 المنتخب السعودي لألعاب القوى يتوج بكأس بطولة غرب آسيا للناشئين
أبرز المواد
 أمير الشرقية : تاريخ الجزيرة العربية زاخر بالمعلومات .. وعلى الباحثين اكتشاف هذا الكنز الثمين
أبرز المواد
 وزارة النقل ترصد عبور أكثر من 2.8 مليون مركبة خلال موسم الحج 1440هـ
أبرز المواد
مدني القصيم يخمد حريق مستودع مقاول بتخصصي بريدة

مدني القصيم يخمد حريق مستودع مقاول بتخصصي بريدة

أبرز المواد
امير الباحة يؤكد على أهمية الدور الكبير للمجلس البلدي في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات

امير الباحة يؤكد على أهمية الدور الكبير للمجلس البلدي في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات

أبرز المواد
ديار العز تنظم مهرجان الرمان بالباحة في نسخته الثامنة

ديار العز تنظم مهرجان الرمان بالباحة في نسخته الثامنة

منطقة الباحة
صور خادم الحرمين وولي عهده تتصدر رسومات موسم الطائف

صور خادم الحرمين وولي عهده تتصدر رسومات موسم الطائف

أبرز المواد

أمير القصيم يستقبل مدير ومنسوبي تعليم المنطقة بمناسبة العيد وقرب انطلاق العام الدراسي الجديد

أمير القصيم يستقبل مدير ومنسوبي تعليم المنطقة بمناسبة العيد وقرب انطلاق العام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=764266
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بديوان الأمارة بمدينة بريدة اليوم, مدير عام التعليم بالمنطقة صالح بن عبدالرحمن الجاسر ومنسوبي الإدارة من مساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء مراكز الإشراف بالمحافظات بمناسبة عيد الاضحى المبارك وقرب انطلاق العام الدراسي.

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجميع, منوهاً سموه بما يقدمه قطاع التعليم بالمنطقة للطلاب والطالبات لتنمية قدراتهم ومواصلة الإبداع في العديد من المجالات, مشيداً بالدعم والمساندة التي يحظى بها قطاع التعليم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مؤكداً سموه على أن التعليم له دور كبير في كافة النقلات والإنجازات والنجاحات التي تعيشها هذه البلاد المباركة , مشيراً على منسوبي التعليم بإعتبار الطلاب والطالبات أبناء وبنات لهم والحرص على هذه الأمانة العظيمة والحرص على تعزيز الأمن الفكري والنشاطات اللامنهجية لإشغال وقت الطلاب والطالبات وجعلهم راغبين منضبطين بالأسس التي يقوم عليها التعليم في هذا الوطن , مبيناً سموه على أن الأوطان ترتقي بالبيئة الجاذبة وتعزيز محبة المدرسة لدى الطلاب والطالبات بشكل اكثر , مشيراً على أن التعليم هو أنبل مهنة واسمى ما يقوم به الإنسان من عمل , متمنياً أن يواصل تعليم المنطقة تميزه بحصول طلابنا وطالباتنا على جوائز التميز في كافة المنافسات الداخلية والخارجية , حاثاً الجميع على مواصلة العطاء والالتزام بتوجيهات القيادة ـ أيدها الله ـ بالإخلاص والجد والعمل والاهتمام بأبناء الوطن بما يسهم في تعزيز نموهم المعرفي والعلمي ليكونوا مساهمين وبشكل فعال في مسيرة بناء رؤية هذه البلاد المباركة وملاحم التشييد التي يقدمها هذا الوطن, مقدماً شكره وتقديره للجهود المبذولة التي يقوم بها قطاع التعليم بالمنطقة والتي أثمرت عن العديد من النجاحات ومساحات التألق والإبداع المستمر, داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.

من جانبه أعرب مدير ومنسوبي تعليم المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال وما حمله سموه لهم من توجيهات لرفع المعنويات والدفع بمسيرة المنطقة التعليمية لتحقيق المزيد من العطاء, مثمنين لسموه على ما يلقاه تعليم المنطقة ومنسوبيه من دعم وتشجيع في كل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم والجيل.

 

روابط ذات صلة

مدني القصيم يخمد حريق مستودع مقاول بتخصصي بريدة

مدني القصيم يخمد حريق مستودع مقاول بتخصصي بريدة
امير الباحة يؤكد على أهمية الدور الكبير للمجلس البلدي في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات

امير الباحة يؤكد على أهمية الدور الكبير للمجلس البلدي في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات
صور خادم الحرمين وولي عهده تتصدر رسومات موسم الطائف

صور خادم الحرمين وولي عهده تتصدر رسومات موسم الطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*