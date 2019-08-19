الأمير بدر بن جلوي يستقبل رئيس غرفة الأحساء وأمينيها السابق والحالي

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استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه بديوان الأمارة اليوم، الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء والأستاذ عبدالله عبدالعزيز النشوان أمين عام الغرفة السابق والدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أمين عام الغرفة الحالي.

وخلال اللقاء قدّم سموه شكره للأستاذ النشوان على ما بذله من جهود مخلصة خلال فترة عمله بالغرفة متمنيًا للدكتور إبراهيم التوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدًا على أهمية ودور الغرفة في دعم الجهود التنموية بالأحساء وإبراز ما تمتلكه أرض الواحة من مقومات وموارد وفرص واعدة.

كما جرى خلال الاستقبال تبادل التهاني والأحاديث الودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ رافعين خالص الدعوات والتبريكات للقيادة الحكيمة وما توليه من اهتمام كبير ودائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في راحة ويسر واطمئنان.