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صور خادم الحرمين وولي عهده تتصدر رسومات موسم الطائف

صور خادم الحرمين وولي عهده تتصدر رسومات موسم الطائف
http://almnatiq.net/?p=764281
الطائف - عادل الزهراني
تصدرت صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتمام الرسامين المشاركين في فعاليات موسم الطائف وقد كان اهتمام الرسامين بالصور واضحا وذلك برسمهم مباشرة  أمام الزوار  الأمر الذي جعل موقع الرسم مكتظا بالمهتمين بالرسم والفن التشكيلي
وقد علق ماجد السواط وهو احد الرسامين المشاركين  بأن رسمه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده لشرف كبير اما الفنانة سارة فذكرت  انها من افضل الرسومات التي رسمتها ان لم تكن هي الافضل .
وقد أشاد الزوار   بالرسومات  وما قدم  في هذا العام من اهتمام بالفنانين والفنانات  وإعطائهم مساحة اكبر للتعبير عن روعة  فنهم وإبراز مواهبهم.
مبدئين عن سعادتهم  وشكرهم  لمنظمي موسم الطائف وما حظي به الطائف من فعاليات متنوعة ونوعية.

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