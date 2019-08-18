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ديار العز تنظم مهرجان الرمان بالباحة في نسخته الثامنة

ديار العز تنظم مهرجان الرمان بالباحة في نسخته الثامنة

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ديار العز تنظم مهرجان الرمان بالباحة في نسخته الثامنة

ديار العز تنظم مهرجان الرمان بالباحة في نسخته الثامنة
http://almnatiq.net/?p=764284
وقعت الجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة، عقد تنظيم مهرجان الرمان الوطني بنسخته الثامنة ، مع مؤسسة ديار العز لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات .
وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد بن سعد بخروش، دعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة للتنمية الزراعية في منطقة الباحة ،
وقال بأن المهرجان يـعد نافذة تسويقية وترفيهية وسياحية ينتظرها كل عام أهالي وزوار منطقة الباحة، لافتاً أن الجمعية تعمل وفق خطة محددة سعياً لتحقيق النجاحات التي تعود بالنفع على المساهمين والبيئة الزراعة عموماً.
ومن المقرر أن ينطلق “مهرجان الرمان الوطني” في نسخته الثامنة غرة شهر محرم من عام 1441هـ ، برعاية كريمة من قبل  صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز   أمير منطقة الباحة
من جهته أكد سعيد بن علي الغامدي مالك مؤسسة ديار العز أن المؤسسة ستسخر كافة إمكانياتها وخبراتها الرائدة في مجال تنظيم المهرجانات للتعريف بهذا المنتج الزراعي و المتفرد بجودته والذي اكتسب مكانة متميزة لدي محبي هذه الفاكهة الجميلة ، في صورة تعكس مدى الاهتمام بالبيئة الزراعية في باحة الخير والعطاء ومدى الجهود التي تبذل لجعل منتج الرمان في مقدمة المنتجات الزراعية التي تنتجها المنطقة ،
مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان والتي تستهدف الأسرة والطفل في قالب من الترفيه والمتعة المشوقة .

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