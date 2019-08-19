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امير الباحة يؤكد على أهمية الدور الكبير للمجلس البلدي في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات

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امير الباحة يؤكد على أهمية الدور الكبير للمجلس البلدي في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات

امير الباحة يؤكد على أهمية الدور الكبير للمجلس البلدي في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات
http://almnatiq.net/?p=764287
استقبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس المجلس البلدي لأمانة الباحة احمد بن مسفر آل هادي, وأعضاء المجلس البلدي .
وأكد سموه أهمية الدور الكبير للمجلس البلدي في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات البلدية، بالإضافة إلى تقديم الأفكار التطويرية التي من شأنها الإسهام في تقديم خدمات بلدية أفضل في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – .
واستمع سمو أمير الباحة خلال اللقاء إلى شرح من رئيس المجلس البلدي بمدينة الباحة عن أبرز مهام المجلس وما يقوم به من أدوار ، مستعرضاً الخطط المستقبلية للمجلس ، وأبرز المشاركات المجتمعية، حيث تسلم سمو أمير المنطقة تقريرا عن الطرق المحورية الهامة بمدينة الباحة وتقريرا موجزا عن نشاطات المجلس، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة
 وقدم ال هادي شكره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه وتوجيهاته السديدة وعلى استقباله لهم ، متطلعاً لأن يحقق المجلس الأهداف المرجوة منه حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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