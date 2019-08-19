مدني القصيم يخمد حريق مستودع مقاول بتخصصي بريدة

المناطق - بريدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة حادث احتراق مستودع بمبنى يتبع لمقاول مشروع صحي.

و ذكر المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل والذي أوضح ان مركز القيادة والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة ( 12:03 ) من ظهر هذا اليوم الاثنين فتمت مباشرته بالفرق اللازمة وتطبيق خطط الاسناد الدخلي وفقاً لمتطلبات الموقف .. واضاف العقيد اباالخيل ان الحادث عبارة عن احتراق مستودعي تابع لأحد المقاولين بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة المنفذين لأحد المشاريع ، ويحتوي على بعض مواد البناء وتقدر مساحته بـ 800 متر وقد تأثر مستودع مجاور بالدخان والحرارة

ولاتزال اجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة سبب الحادث وتقدير الخسائر المادية .