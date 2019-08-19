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محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة إصلاح ذات البين بعد إعادة تشكيلها

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محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة إصلاح ذات البين بعد إعادة تشكيلها

محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة إصلاح ذات البين بعد إعادة تشكيلها
http://almnatiq.net/?p=764301
المناطق - تبوك
رأس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمكتبه بالمحافظة اليوم اجتماعاً لأعضاء لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة بعد إعادة تشكيل اللجنة.
وفي بداية الاجتماع رحب السديري بجميع أعضاء اللجنة، مبرزًا الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة في سبيل معالجة القضايا الاجتماعية إضافةً إلى دور اللجنة في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا الأسرية التي تحتاج إلى تدخل أهل الحل والإصلاح.
وحث المحافظ أعضاء اللجنة على التعاون وحل القضايا من خلال بث روح التسامح والإصلاح بين أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إيجاد بيئة إصلاحية وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
من جهتهم أعرب أعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على دعمه المستمر للجنة.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ووضع العديد من الآليات لحلها.
وفي نهاية الاجتماع شكر محافظ تيماء أعضاء اللجنة على حرصهم على حضور اللقاءات والاجتماعات داعيًا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد للجميع.

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