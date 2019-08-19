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” تعليم الليث ” يستعد لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة في ” ٢٥ ” مدرسة

” تعليم الليث ” يستعد لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة في ” ٢٥ ” مدرسة
http://almnatiq.net/?p=764304
مكة - عادل الزهراني

عقد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي  ،  اجتماعاً مكثفا بأعضاء وعضوات لجنة الطفولة المبكرة ، لمناقشة آخر الاستعدادات لتطبيق مرحلة  الطفولة المبكرة في ٢٥ مدرسة على مستوى المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٠هـ/١٤٤١هـ .

وأكد ” الحازمي ”  أهمية العمل لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها ودعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ودعا إلى  ضرورة تجهيز المدارس المستهدفة بالمقرات المناسبة والأثاث اللازم ، بالإضافة إلى التجهيزات التعليمية والمدرسية والتقنية ، وتأمين احتياجات المدارس من المعلمات والتشكيلات المدرسية لضمان بداية جادة وناجحة مع انطلاقة العام الدراسي، وبما يعود بالنفع والفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتحقيق الجودة في التعليم، وتحسين نواتج التعلم .

واستمع ” الحازمي ” إلى الأعمال المنجزة والتقارير الدورية للجان العاملة ، والخطة الزمنية لانتهاء كامل الأعمال، واحتياجات كافة  المدارس .

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي تسهم في استقبال طلاب وطالبات الطفولة المبكرة من بداية العام ، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والجاذبة لهذه الفئة.

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