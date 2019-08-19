احدث الأخبار

سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على تقرير مشاركة جامعة جازان في موسم الحجً..
أبرز المواد
 العقيد المالكي يؤكد استمرار التحالف في دعم الشرعية ووحدة اليمن
أبرز المواد
 مدير تعليم الطائف يتابع ميدانيا ترحيل المقررات وتجهيزات مدارس الطفولة المبكرة للمدارس
منطقة مكة المكرمة
 تمور بريدة يسهم في إيجاد 4 آلاف فرصة عمل موسمية
منطقة القصيم
 لمسات إنسانية وتنظيم رائع لمتطوعي ومتطوعات موسم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 محافظ الخرج يثمن حصول مستشفى الولادة والأطفال على اعتماد ”سباهي”
منطقة الرياض
 ” تعليم الليث ” يستعد لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة في ” ٢٥ ” مدرسة
منطقة مكة المكرمة
 محافظ تيماء يرأس اجتماع لجنة إصلاح ذات البين بعد إعادة تشكيلها
منطقة تبوك
 التأشيرات الفورية مقابل “التوطين” خدمة تتيحها وزارة العمل عبر منصة “قوى” لتُنهي رحلة انتظار 8 أشهر
أبرز المواد
 مدني القصيم يخمد حريق مستودع مقاول بتخصصي بريدة
أبرز المواد
 امير الباحة يؤكد على أهمية الدور الكبير للمجلس البلدي في إيصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات
أبرز المواد
 ديار العز تنظم مهرجان الرمان بالباحة في نسخته الثامنة
منطقة الباحة
سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على تقرير مشاركة جامعة جازان في موسم الحجً..

سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على تقرير مشاركة جامعة جازان في موسم الحجً..

أبرز المواد
العقيد المالكي يؤكد استمرار التحالف في دعم الشرعية ووحدة اليمن

العقيد المالكي يؤكد استمرار التحالف في دعم الشرعية ووحدة اليمن

أبرز المواد
مدير تعليم الطائف يتابع ميدانيا ترحيل المقررات وتجهيزات مدارس الطفولة المبكرة للمدارس

مدير تعليم الطائف يتابع ميدانيا ترحيل المقررات وتجهيزات مدارس الطفولة المبكرة للمدارس

منطقة مكة المكرمة
تمور بريدة يسهم في إيجاد 4 آلاف فرصة عمل موسمية

تمور بريدة يسهم في إيجاد 4 آلاف فرصة عمل موسمية

منطقة القصيم

محافظ الخرج يثمن حصول مستشفى الولادة والأطفال على اعتماد ”سباهي”

محافظ الخرج يثمن حصول مستشفى الولادة والأطفال على اعتماد ”سباهي”
http://almnatiq.net/?p=764307
الرياض - أشرف العصيمي

ثمن محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد الماضي جهود مستشفى الولادة والأطفال بالخرج والتي اثمرت
على حصول المستشفى على نسبة 99% في تقييم مركز اعتماد المنشآت الصحية “سباهي”

جاذ ذلك خلال استقبال المحافظ بمكتبه لمدير المستشفى الأستاذ عايض بن حمود العصيمي، وقد اكد المحافظ ان ماتحقق للمستشفى ما هو إلا نتاج للجهد المبذول من مدير ومنسوبي المستشفى مقدما شكره لكل من أسهم في هذا النجاح للحصول على الاعتماد.

يذكر ان «سباهي» هو الجهة الرسمية المخولة لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في المملكة، وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية ومدى تقيدها بالمعايير.

روابط ذات صلة

التأشيرات الفورية مقابل “التوطين” خدمة تتيحها وزارة العمل عبر منصة “قوى” لتُنهي رحلة انتظار 8 أشهر

التأشيرات الفورية مقابل “التوطين” خدمة تتيحها وزارة العمل عبر منصة “قوى” لتُنهي رحلة انتظار 8 أشهر
“سكني” يُسلم 10294 قطعة أرض مجانية لمستفيديه خلال “يوليو” الماضي

“سكني” يُسلم 10294 قطعة أرض مجانية لمستفيديه خلال “يوليو” الماضي
غرفة الرياض تطلق برنامج مجاني لتأهيل الف شاب وشابه في مجال المراجعة الداخلية

غرفة الرياض تطلق برنامج مجاني لتأهيل الف شاب وشابه في مجال المراجعة الداخلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*