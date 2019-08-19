محافظ الخرج يثمن حصول مستشفى الولادة والأطفال على اعتماد ”سباهي”

الرياض - أشرف العصيمي

ثمن محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد الماضي جهود مستشفى الولادة والأطفال بالخرج والتي اثمرت

على حصول المستشفى على نسبة 99% في تقييم مركز اعتماد المنشآت الصحية “سباهي”

جاذ ذلك خلال استقبال المحافظ بمكتبه لمدير المستشفى الأستاذ عايض بن حمود العصيمي، وقد اكد المحافظ ان ماتحقق للمستشفى ما هو إلا نتاج للجهد المبذول من مدير ومنسوبي المستشفى مقدما شكره لكل من أسهم في هذا النجاح للحصول على الاعتماد.

يذكر ان «سباهي» هو الجهة الرسمية المخولة لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في المملكة، وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية ومدى تقيدها بالمعايير.