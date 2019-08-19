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سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على تقرير مشاركة جامعة جازان في موسم الحجً..

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أشاد بجهود البعثة الطبية في خدمة ضيوف الرحمن

سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على تقرير مشاركة جامعة جازان في موسم الحجً..

سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على تقرير مشاركة جامعة جازان في موسم الحجً..
http://almnatiq.net/?p=764324
جازان - فضة عطيف
نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بمشاركة جامعة جازان المميزة في موسم الحج لهذا العام ،  جاء ذلك لدى استقباله معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكلاء الجامعة وعميد شؤون الطلاب والمشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم.
وأكد سمو أمير منطقة جازان تلقيه عددا من الإشادات بمختلف الوسائل بشأن مشاركة الجامعة خلال حج هذا العام ، مبينا جهود الجامعة المتواصلة  في جميع المجالات، مضيفاً أنها عودتنا على مبادراتها الوطنية واستثمار طاقاتها من شباب وشابات الوطن، عبر إيفاد بعثة طبية مكونة من 50 طبيباً وممارساً صحياً و35 طالباً كشافاً،  مشيداً سموه بجهود رجال الأمن وأفراد الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن التي عكست ما يتمتع به الشعب السعودي من تضحيات وتفانٍ لخدمة الدين والوطن.
من جانبه أعرب معالي مدير الجامعة باسمه ونيابة عن منسوبي وطلبة الجامعة عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام ومتابعة لكل مبادرات الجامعة بما يسهم في الرقي بالخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية التي تنفذها الجامعة, وتترجم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأضاف معاليه أن عبارات التحفيز والدعم التي تحظى بها الجامعة من سمو أمير المنطقة دافع كبير لمواصلة وبذل المزيد من الجهد للنهوض بالوطن ولتحقيق الرؤية الوطنية 2030.
وتسلّم سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء تقريراً عن مشاركة الجامعة في موسم حج عام 1440هـ , مستمعاَ سموه لشرح مفصل من معالي مدير جامعة جازان عن التقرير وما تضمنه من إنجازات وخطط العمل والبرامج التي تم اعتمادها, وتهدف من خلالها الجامعة لخدمة أكبر عدد من حجاج بيت الله الحرام.
مشيدا سمو أمير جازان بالجهود التي تقدمها الجامعة في شتى المجالات ومساهمتها الدائمة في الشراكات المجتمعية ومن أهمها المساهمة في نجاح مواسم الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن.

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