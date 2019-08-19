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قصف جوي ومدفعي يستهدف الميليشيا الحوثية شمال اليمن

قصف جوي ومدفعي يستهدف الميليشيا الحوثية شمال اليمن
http://almnatiq.net/?p=764330
المناطق _ عدن

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.
وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات في جبهة كتاف، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع من كان على متنها من عناصر.
وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن الليلة الماضية تجمعاً للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها.
وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا الحوثية بينهم قيادي ميداني، وجرح آخرين، علاوة على تدمير ثلاث عربات تابعة لها.

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