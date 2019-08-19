احدث الأخبار

الفيحاء يعلن التوقيع مع الجناح الغاني “صامويل”
الرياضة
 سفير المملكة لدى روسيا الاتحادية يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي
أبرز المواد
 قرقاش: الأولوية في اليمن هي في التصدي للانقلاب الحوثي
أبرز المواد
 سعود الحقباني يتوج بدرع البطولة الإسبانية الودية للتنس “T “
أبرز المواد
 قصف جوي ومدفعي يستهدف الميليشيا الحوثية شمال اليمن
أبرز المواد
 سمو الأمير محمد بن ناصر يطلع على تقرير مشاركة جامعة جازان في موسم الحجً..
أبرز المواد
 العقيد المالكي يؤكد استمرار التحالف في دعم الشرعية ووحدة اليمن
أبرز المواد
 مدير تعليم الطائف يتابع ميدانيا ترحيل المقررات وتجهيزات مدارس الطفولة المبكرة للمدارس
منطقة مكة المكرمة
 تمور بريدة يسهم في إيجاد 4 آلاف فرصة عمل موسمية
منطقة القصيم
 لمسات إنسانية وتنظيم رائع لمتطوعي ومتطوعات موسم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 محافظ الخرج يثمن حصول مستشفى الولادة والأطفال على اعتماد ”سباهي”
منطقة الرياض
 ” تعليم الليث ” يستعد لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة في ” ٢٥ ” مدرسة
منطقة مكة المكرمة
الفيحاء يعلن التوقيع مع الجناح الغاني “صامويل”

الفيحاء يعلن التوقيع مع الجناح الغاني “صامويل”

الرياضة
سفير المملكة لدى روسيا الاتحادية يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي

سفير المملكة لدى روسيا الاتحادية يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي

أبرز المواد
قرقاش: الأولوية في اليمن هي في التصدي للانقلاب الحوثي

قرقاش: الأولوية في اليمن هي في التصدي للانقلاب الحوثي

أبرز المواد
سعود الحقباني يتوج بدرع البطولة الإسبانية الودية للتنس “T “

سعود الحقباني يتوج بدرع البطولة الإسبانية الودية للتنس “T “

أبرز المواد

سعود الحقباني يتوج بدرع البطولة الإسبانية الودية للتنس “T “

سعود الحقباني يتوج بدرع البطولة الإسبانية الودية للتنس “T “
http://almnatiq.net/?p=764334
المناطق _ الرياض

حقق سعود الحقباني لاعب المنتخب السعودي, درع البطولة الإسبانية الودية المفتوحة التي تقام أسبوعيًا في أكاديمية ندال, وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية أمس على البريطاني مارك بمجموعتين دون رد ( 1/6 و 3/6 ) .
وتوج أشهر مدربي التنس في العالم اللاعب سعود الحقباني بجائزة البطولة التي تعد ضمن البرنامج الإعدادي للاعبي المنتخب السعودي للتنس الدوليان سعود وعمار الحقباني اللذان التحقا الأسبوع الماضي بمعسكر تدريبي لمدة 10 ايّام في أكاديمية نادال بإسبانيا في إطار خطة لإعدادهم من قبل الاتحاد السعودي للتنس للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المقررة في الأردن نهاية الشهر الحالي, وكذلك بطولة كأس ديفيز العالمية عن قارة آسيا التي تنطلق منافساتها الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل في العاصمة الأردنية عمان.

روابط ذات صلة

الفيحاء يعلن التوقيع مع الجناح الغاني “صامويل”

الفيحاء يعلن التوقيع مع الجناح الغاني “صامويل”
سفير المملكة لدى روسيا الاتحادية يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي

سفير المملكة لدى روسيا الاتحادية يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي
قرقاش: الأولوية في اليمن هي في التصدي للانقلاب الحوثي

قرقاش: الأولوية في اليمن هي في التصدي للانقلاب الحوثي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*