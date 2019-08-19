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قرقاش: الأولوية في اليمن هي في التصدي للانقلاب الحوثي

قرقاش: الأولوية في اليمن هي في التصدي للانقلاب الحوثي

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قرقاش: الأولوية في اليمن هي في التصدي للانقلاب الحوثي

قرقاش: الأولوية في اليمن هي في التصدي للانقلاب الحوثي
http://almnatiq.net/?p=764337
المناطق _ الرياض

أكد وزير ​دولة​ الإمارات للشؤون الخارجية ​​أنور قرقاش​​ أن “الأولوية في ​اليمن​ هي في التصدي للانقلاب الحوثي”، مشيراً إلى أن “أي قرار حول اليمن يجب أن يكون حصيلة حوار يمني ضمن الحل السياسي الذي ننشده جميعا”.

 

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