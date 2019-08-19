قرقاش: الأولوية في اليمن هي في التصدي للانقلاب الحوثي

أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن “الأولوية في اليمن هي في التصدي للانقلاب الحوثي”، مشيراً إلى أن “أي قرار حول اليمن يجب أن يكون حصيلة حوار يمني ضمن الحل السياسي الذي ننشده جميعا”.
الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها، ويبقى ان القرار يجب ان يكون حصيلة حوار يمني وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعا، والأولوية الآن هي التصدي للإنقلاب الحوثي.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 19, 2019
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