قرقاش: الأولوية في اليمن هي في التصدي للانقلاب الحوثي

المناطق _ الرياض

أكد وزير ​دولة​ الإمارات للشؤون الخارجية ​​أنور قرقاش​​ أن “الأولوية في ​اليمن​ هي في التصدي للانقلاب الحوثي”، مشيراً إلى أن “أي قرار حول اليمن يجب أن يكون حصيلة حوار يمني ضمن الحل السياسي الذي ننشده جميعا”.