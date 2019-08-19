سفير المملكة لدى روسيا الاتحادية يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي

المناطق _ الرياض

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.