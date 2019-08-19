الفيحاء يعلن التوقيع مع الجناح الغاني “صامويل”

المناطق _ الرياض

أعلنت إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي التوقيع مع اللاعب الدولي الغاني صامويل أوسو لمدة 3 مواسم قادماً من نادي تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي.

وكان اللاعب قد وصل اليوم الإثنين إلى السعودية بعد أن اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح والتي أجراها في أحد العيادات الطبية المتخصصة بدبي.

وجرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية بمقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي الأستاذ عثمان الشنيفي.

يشار إلى الغاني أوسو “23 سنة” لعب في خانة الجناح الأيمن، بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2014 مع نادي رادنيك سوردوليتسا الصربي، وانتقل عام 2016 إلى نادي غنتشلربيرليغي التركي قبل أن يعود إلى الدوري الصربي عام 2017 مع نادي تشوكاريتشكيستانكوم، ومثل اوسو منتخب بلاده “غانا” في بطولة أمم أفريقيا 2019.