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الفلكي”الزعاق”:غداً الثلاثاء أول موسم سهيل

الفلكي”الزعاق”:غداً الثلاثاء أول موسم سهيل
http://almnatiq.net/?p=764352
المناطق _ الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الثلاثاء 19 ذو الحجة 20 أغسطس أول “موسم سهيل” وهو الموسم الأشهر عند العرب قديمًا وحديثًا.

وأوضح “الزعاق” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه “سمي سهيلًا لأن الأجواء تبدأ تتسهل من الحر اللاهب إلى الحر المعتدل والمعتاد”.

وأشار إلى أن “مدته 52 يومًا ويعقبه موسم العرب الأهم (الوسم)، وأول سهيل 13 يومًا حارة، ثم تبدأ الحرارة بالانكماش التدريجي”.

 

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