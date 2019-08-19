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وزير التعليم يقف على طلبات المواطنين عبر برنامج “لقاء”

وزير التعليم يقف على طلبات المواطنين عبر برنامج “لقاء”
http://almnatiq.net/?p=764367
المناطق _ الرياض
وقف معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الإثنين على طلبات المستفيدين من خدمات وزارة التعليم في مناطق ( عسير – المدينة المنورة – المنطقة الشرقية)، وذلك ضمن الخطة الزمنية المعدة للإلتقاء بالمواطنين والمواطنات عبر برنامج ” لقاء” الإلكتروني كواحدة من الخدمات التي يقدمها مركز التواصل في وزارة التعليم بهدف الوصول إلى خدمة أسرع، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين من مختلف مناطق المملكة.
وذكر المشرف العام على مركز تواصل الأستاذ عبدالعزيز بن منصور العصيمي أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من حرص معالي الوزير على خلق قنوات تواصلٍ فاعلة تمثّل جزءاً من منظومة متكاملةٍ من الخدمات تسعى إليها وزارة التعليم في خلق تواصل ذكي بين المواطن والحكومة.
وأبان أنّ آلية الإستفادة من الخدمة تتم من خلال تقديم المستفيد طلبًا عبر منصّة تواصل، مرفقا معه جميع المستندات والخطابات التي تتعلّق بموضوع الطلب، ومن ثَمّ يتم التنسيق لتحديد الموعد المناسب مع المسؤول المختص في أقرب فرصة، ليتمّ لاحقًا عقد اللقاء عبر الدوائر التلفزيونية الإلكترونية التي تربط كافة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بديوان الوزارة في الرياض.

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