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مقاتلات تحالف دعم الشرعية تدمر غرف عمليات للميلشيا شمال اليمن

مقاتلات تحالف دعم الشرعية تدمر غرف عمليات للميلشيا شمال اليمن
http://almnatiq.net/?p=764372
المناطق_وكالات

دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم بغارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزرة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية بخمس غارات جوية في مديرية كتاف شرقي محافظة صعـدة، إضافة إلى استهداف غرف عمليات قتالية لميلشيا الحوثي الإرهابية في المديرية، ما نتج عنه مصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا المتمردة، وتدمير غرف العمليات.

من جهة أخرى، أفاد موقع “سبتمبر نت” أن القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المدعو عبدالله بطيلي أصيب بجروح بليغة مع عدد من مرافقيه اليوم إثر انفجار لغم أرضي زرعته عناصر حوثية، بأطراف مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

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