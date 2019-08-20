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شاهد: الأثرياء يستعرضون سياراتهم الفارهة في شوارع لندن
http://almnatiq.net/?p=764374
المناطق_وكالات

بدأ موسم السيارات الخارقة في لندن ، حيث ظهرت في شوارع لندن سيارة لامبورغيني أفينتادور المرصعة بالكريستال بقيمة 270.000 جنيهًا إسترلينيًا ، ورولز رويس داون بقيمة 280،000 جنيهًا إسترلينيًا و بورش 911 جي تي 3 بقيمة 140،000 جنيهًا إسترلينيًا .

لكن السيارة الأكثر قيمة التي تم رصدها خلال عطلة نهاية الأسبوع في شوارع نايتسبريدج كانت نادرة من طراز بوجاتي تشيرون تبلغ سرعتها 261 ميلاً في الساعة وتبلغ قيمتها 2.5 مليون جنيه إسترليني – وهي واحدة من 500 سيارة من صنع الشركة الفرنسية.

ومن ضمن السيارات المعروضة لامبورجيني أفينتادورز معروضة بكثرة ، بما في ذلك السيارة المرصعة بالكريستال المملوكة للروسية داريا راديونوفا ، والتي استغرقت 700 ساعة من العمل لمدة شهرين لترصيعها مليوني من البلورات.

وتعد شوارع لندن أفضل مكان لعرض السيارات الفخمة كل صيف ، لكن السكان اشتكوا في السنوات الأخيرة من الضوضاء الهائلة التي يخلقها المليونيرات بقيادة سياراتهم كل سنة في جميع أنحاء المنطقة.

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