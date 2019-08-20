سمو أمير منطقة جازان يعزي في وفاة فهد السديري ..

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص التعازي والمواساة لذوي وأسرة الفقيد الأمير فهد بن عبدالرحمن السديري – رحمه الله -.

وأعرب سموه خلال تعزيته لأسرة الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوي الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم .