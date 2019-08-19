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الخدمة المدنية تزف بشرى للموظفين بشأن إجازة اليوم الوطني الـ 89

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الخدمة المدنية تزف بشرى للموظفين بشأن إجازة اليوم الوطني الـ 89

الخدمة المدنية تزف بشرى للموظفين بشأن إجازة اليوم الوطني الـ 89
http://almnatiq.net/?p=764387
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الخدمة المدنية عن إجازة اليوم الوطني الـ 89 بعد استفسار أحد المواطنين بشأن وقوع يوم عمل بين إجازتين.

وقال المغرد “وليد الوقيصي” متسائلاً الخدمة المدنية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” السلام عليكم استفسار اليوم الوطني يصادف يوم الاثنين ٢٤ محرم، هل يكون يوم الأحد إجازة أيضا بمعنى الأحد والإثنين إجازة”.

وردت الخدمة المدنية على استفسار الوقيصي قائلة: وعليكم السلام .. أي يوم عمل بين إجازتين يكون إجازة .. نسعد بتواصلك”.

وبناء على رد الخدمة المدنية ستكون الإجازة الأسبوعية خلال الأسبوع الثالث من شهر محرم القادم ٤ أيام، حيث يكون الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، والاثنين إجازة اليوم الوطني، فيما يأتي يوم الأحد بين الإجازتين فيعتبر إجازة.

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