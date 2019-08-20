الهلال يدشن خدمة التذاكر الموسمية لـ 15 مباراة على ملعب الجامعة

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أعلن نادي الهلال الاثنين تدشين التذاكر الموسمية لكافة مباريات الـ 15 التي ستقام على أرضه في استاد الملك سعود ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تتيح الخدمة اختيار المشجع مقعده وحجزه لجميع المباريات بواسطة موقع بيع التذاكر المخصص لمباريات الهلال على أن تطبع البطاقة الموسمية للمشجع بعد إتمام عملية الشراء.

وتنقسم فئات التذاكر الموسمية إلى 5 فئات “البلاتينية بلس (أفراد)، البلاتينية (عائلات – أفراد)، المنصة الذهبية (عائلات أفراد)، الموجدة (عائلات – أفراد)، والمنصة الفضية (عائلات – أفراد)”، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال.