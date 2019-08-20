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الهلال يدشن خدمة التذاكر الموسمية لـ 15 مباراة على ملعب الجامعة

الهلال يدشن خدمة التذاكر الموسمية لـ 15 مباراة على ملعب الجامعة
http://almnatiq.net/?p=764392
المناطق_الرياض

أعلن نادي الهلال  الاثنين تدشين التذاكر الموسمية لكافة مباريات الـ 15 التي ستقام على أرضه في استاد الملك سعود ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تتيح الخدمة اختيار المشجع مقعده وحجزه لجميع المباريات بواسطة موقع بيع التذاكر المخصص لمباريات الهلال على أن تطبع البطاقة الموسمية للمشجع بعد إتمام عملية الشراء.

وتنقسم فئات التذاكر الموسمية إلى 5 فئات “البلاتينية بلس (أفراد)، البلاتينية (عائلات – أفراد)، المنصة الذهبية (عائلات أفراد)، الموجدة (عائلات – أفراد)، والمنصة الفضية (عائلات – أفراد)”، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال.

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