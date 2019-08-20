يوفنتوس يعلن عن إصابة مدربه ساري بالتهاب رئوي

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قال يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إن مدربه ماوريتسيو ساري أصيب بالتهاب رئوي وذلك قبل خمسة أيام على انطلاق الموسم الجديد.

وقال يوفنتوس إن ساري (60 عاما)، المعروف بأنه مدخن شره وتولى تدريب الفريق في يونيو حزيران الماضي بدلا من ماسيمليانو اليجري، أصيب بنزلة برد الأسبوع الماضي وغاب عن مباراة ودية أقيمت يوم السبت الماضي.

وأوضح النادي أن ساري، الذي غادر تشيلسي بعد موسم واحد ليعود إلى الدوري الإيطالي، حضر تدريبات الفريق اليوم الاثنين “وقام بتنسيق مهام فريقه المعاون” لكنه لم يشرف على المران على أرض الملعب.

وأضاف يوفنتوس في بيان “في وقت متأخر من بعد الظهر، خضع ساري لفحوص أخرى أكدت إصابته بالتهاب رئوي وسيخضع لفترة علاج محددة. وفوض المدرب النادي للكشف عن حالته الصحية (للرأي العام)”.

ولم يوضح يوفنتوس ما إذا كان ساري سيقود الفريق في أولى مباريات الموسم الجديد على ملعب بارما السبت المقبل.

وتوج يوفنتوس بلقب الدوري في آخر ثمانية مواسم منها ثلاثة ألقاب تحت قيادة أنطونيو كونتي وخمسة تحت قيادة اليجري. وسبق أن تولى ساري تدريب نابولي وقاده لاحتلال المركز الثاني مرتين والثالث مرة واحدة خلال ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق.