الإعلام الغربي يحاصر سفارة قطر بواشنطن بشأن جرائم “شقيق تميم”.. والدوحة في مأزق كبير !

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حاصرت وسائل الإعلام الغربية سفارة قطر في واشنطن ، بأسئلة عن قضية الأخ الأصغر لأمير قطر خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني والمتهم بأمر حارسه الشخصي بقتل شخصين أميركيين .

وبحسب “العربية” ، امتنعت السفارة القطرية في واشنطن عن الرد على أسئلة وسائل الإعلام، فضلًا عن أنها لم تصدر أي بيانات تنفي الاتهامات الموجهة لشقيق أمير قطر.

من جانبه، لم يخرج السفير القطري في واشنطن مشعل حمد آل ثاني بأي تصريح يكشف فيه تفاصيل القضية أو توضيح الموقف القطري من الاتهامات والادعاءات الموجهة لشقيق أمير قطر .

وكانت دعوى فدرالية ممثلة عن الحكومة الأميركية أفادت بأن الأخ غير الشقيق لأمير قطر، خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، حاول إجبار حارسه الأميركي على قتل شخصين ، كما احتجز طبيبًا من كاليفورنيا .