احدث الأخبار

إصابة قائد مركبة بإصابات خطيرة في حادث مروري بالباحة
أبرز المواد
 الهلال بوقع مع “أمير كردي” لمدة ثلاث سنوات
أبرز المواد
 شاهد: الأثرياء يستعرضون سياراتهم الفارهة في شوارع لندن
أبرز المواد
 تفاصيل الاجتماع الاستثنائي للحكومة اليمنية في الرياض
أبرز المواد
 أبها يعلن التعاقد مع المهاجم فانيفا أندرياتسيما
أبرز المواد
 الإعلام الغربي يحاصر سفارة قطر بواشنطن بشأن جرائم “شقيق تميم”.. والدوحة في مأزق كبير !
أبرز المواد
 التحالف يناشد المدنيين الابتعاد عن المواقع العسكرية الحوثية في صنعاء
أبرز المواد
 يوفنتوس يعلن عن إصابة مدربه ساري بالتهاب رئوي
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية” توضح: ربط الحوافز الوظيفية بالأداء يستند إلى المادة (36) من نظام الخدمة!
أبرز المواد
 أول تعليق لوالد الرضيع المخطوف من مستشفى ببريدة .. هذه الحقيقة بشأن الخلاف مع زوجتي!
أبرز المواد
 الهلال يدشن خدمة التذاكر الموسمية لـ 15 مباراة على ملعب الجامعة
أبرز المواد
 سر ابتسامة “البشير” داخل قفص اتهامه بـ “الثراء الحرام”
أبرز المواد
إصابة قائد مركبة بإصابات خطيرة في حادث مروري بالباحة

إصابة قائد مركبة بإصابات خطيرة في حادث مروري بالباحة

أبرز المواد
الهلال بوقع مع “أمير كردي” لمدة ثلاث سنوات

الهلال بوقع مع “أمير كردي” لمدة ثلاث سنوات

أبرز المواد
شاهد: الأثرياء يستعرضون سياراتهم الفارهة في شوارع لندن

شاهد: الأثرياء يستعرضون سياراتهم الفارهة في شوارع لندن

أبرز المواد
تفاصيل الاجتماع الاستثنائي للحكومة اليمنية في الرياض

تفاصيل الاجتماع الاستثنائي للحكومة اليمنية في الرياض

أبرز المواد

الإعلام الغربي يحاصر سفارة قطر بواشنطن بشأن جرائم “شقيق تميم”.. والدوحة في مأزق كبير !

الإعلام الغربي يحاصر سفارة قطر بواشنطن بشأن جرائم “شقيق تميم”.. والدوحة في مأزق كبير !
http://almnatiq.net/?p=764407
المناطق_وكالات

حاصرت وسائل الإعلام الغربية سفارة قطر في واشنطن ، بأسئلة عن قضية الأخ الأصغر لأمير قطر خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني والمتهم بأمر حارسه الشخصي بقتل شخصين أميركيين .

وبحسب “العربية” ، امتنعت السفارة القطرية في واشنطن عن الرد على أسئلة وسائل الإعلام، فضلًا عن أنها لم تصدر أي بيانات تنفي الاتهامات الموجهة لشقيق أمير قطر.

من جانبه، لم يخرج السفير القطري في واشنطن مشعل حمد آل ثاني بأي تصريح يكشف فيه تفاصيل القضية أو توضيح الموقف القطري من الاتهامات والادعاءات الموجهة لشقيق أمير قطر .

وكانت دعوى فدرالية ممثلة عن الحكومة الأميركية أفادت بأن الأخ غير الشقيق لأمير قطر، خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، حاول إجبار حارسه الأميركي على قتل شخصين ، كما احتجز طبيبًا من كاليفورنيا .

روابط ذات صلة

إصابة قائد مركبة بإصابات خطيرة في حادث مروري بالباحة

إصابة قائد مركبة بإصابات خطيرة في حادث مروري بالباحة
الهلال بوقع مع “أمير كردي” لمدة ثلاث سنوات

الهلال بوقع مع “أمير كردي” لمدة ثلاث سنوات
شاهد: الأثرياء يستعرضون سياراتهم الفارهة في شوارع لندن

شاهد: الأثرياء يستعرضون سياراتهم الفارهة في شوارع لندن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*