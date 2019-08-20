أبها يعلن التعاقد مع المهاجم فانيفا أندرياتسيما

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أعلن نادي أبها، اليوم الاثنين، عن التعاقد مع مهاجم منتخب مدغشقر فانيفا أندرياتسيما، لمدة موسم رياضي واحد، لتدعيم صفوف الفريق.

وشارك اللاعب مع منتخب مدغشقر في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر خلال شهر يونيو ويوليو الماضيين.

ويبلغ أندرياتسيما من العمر 34 عاما ويلعب في مركز الهجوم، وخاض عدة تجارب احترافية في القارة الأوروبية وتحديدا بالدوري الفرنسي.

ولعب مهاجم أبها الجديد بين صفوف كل من لوهافر وكليرمون وسوشو وكريتاي في مختلف درجات الدوريات الفرنسية خلال السنوات الماضية.