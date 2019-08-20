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اختفاء فتاة بـ “أبها” في ظروف غامضة.. والكشف عن عمرها وشكلها والملابس التي ترتديها

اختفاء فتاة بـ “أبها” في ظروف غامضة.. والكشف عن عمرها وشكلها والملابس التي ترتديها
http://almnatiq.net/?p=764427
المناطق_أبها

اختفت فتاة تبلغ من العمر (12 عامًا) من قرية آل يوسف بمدينة أبها في ظروف غامضة، فيما استنفرت الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ للبحث عنها.

ودشن مغردون على موقع “تويتر”؛ هاشتاقًا بعنوان “#المفقودة_فرح_أبها”، أوضحوا خلاله أن الفتاة اسمها فرح مضواح، واختفت في ظروف غامضة مساء أمس الاثنين.

وأشار مغردون، إلى أن الجهات الأمنية بالتنسيق مع فريق ساعد التطوعي للبحث والإنقاذ بدأت عمليات البحث عن الفتاة منذ إبلاغ أهلها عن اختفائها.

وحول مواصفات الفتاة، أوضح جيرانها في مشاركتهم بالهاشتاق، أن “فرح” نحيفة وقصيرة وبيضاء البشرة وشعرها طويل، وترتدي عباءة وتنورة حمراء.

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