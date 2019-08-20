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شاهد.. مشجع إنجليزى يرصد خروج محمد صلاح من مسجد فى ليفربول

شاهد.. مشجع إنجليزى يرصد خروج محمد صلاح من مسجد فى ليفربول
http://almnatiq.net/?p=764444
المناطق - الرياض

تداول رواد موقع “تويتر”، فيديو للنجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، وهو يغادر أحد مساجد مدينة “ليفربول”.

وظهر محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في الموسمين الماضيين، وهو يخرج من المسجد ويركب سيارته الفارهة وحيدًا.

وكان محمد صلاح قد احتل المركز الثالث في قائمة ملوك التهديف بأول 50 مباراة فى مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وسجل محمد صلاح 35 هدفاً في أول 50 مباراة خاضها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” بقميص ناديا تشيلسي وليفربول.

وتفوق محمد صلاح على كيفن مارك فيليبس مهاجم ليستر سيتي وكريستال بالاس المعتزل، وفرناندو توريس نجم ليفربول المعتزل، والجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال.

وفيما يلي قائمة بأكثر اللاعبين تهديفاً في أول 50 مباراة لهم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، الان شيرار 41 هدفاً، أندي كول 41 هدفاً، محمد صلاح 35 هدفاً، كيفين فيليبس 34 هدفاً، فرناندو توريس 33 هدفاً، أوباميانج 33 هدفاً.

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