تطبيق VMOS يوفر نسخة مستقلة من نظام أندرويد على الأجهزة الذكية

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تمثل تقنية Virtual Machine إحدى وسائل الوصول إلى التحول الرقمي إلى جانب عديد من التقنيات الأخرى، وبدأ التوظيف الفعلي لها في الوقت الحالي على مستوى الأفراد بشكل جيد؛ حيث إنها توجد أكثر من واجهة مستخدم أو نظام تشغيل عبر مشاركة مواد الجهاز الواحد، ليس على مستوى أجهزة الكمبيوتر فحسب؛ بل ذلك عبر الهواتف الذكية حيث تم إطلاق تطبيق VMOS، وهو تطبيق يعتمد على تقنية Virtual Machine المعروفة اختصارا باسم VM التي يمكن تثبيتها على أنظمة Linux أو أندرويد بهدف تشغيل نظام أندرويد كامل آخر على الجهاز نفسه، بطريقة تشبه محاكي نظام أندرويد على أجهزة الكمبيوتر.

يعمل التطبيق على تثبيت إصدارين مستقلين من التطبيق نفسه على الجهاز نفسه، بخياراته وتطبيقاته كافة؛ كأن يكون لدى المستخدم حسابان اجتماعيان لتحقيق التوازن بين الحياة والعمل عبر جهاز واحد، حيث يتم تخزين بيانات وتطبيقات النظام الثاني محليا، ومن الممكن التبديل من النظام الأساسي إلى الافتراضي الآخر في أي وقت.

ويدعم التطبيق خاصية “صورة داخل صورة”، حيث يتيح للمستخدم التحكم في حجم ومكان النظام الآخر من على شاشته الرئيسة، كما من الممكن الحفاظ على تشغيل VMOS في الخلفية لبعض الألعاب المعينة، وتخصيص الدقـــــة عن طريق تحـديد الطول والعرض، وDPI حسب الرغبة.

ويتطلب التطبيق توفير بعض موارد الجهاز لاستخدام التطبيق بكامل قوته، لذلك يجب أن يكون الهاتف أو الجهاز اللوحي يتمتع بذاكرة تخزين 32 جيجابايت على الأقل، وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت.