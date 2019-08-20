احدث الأخبار

25 % من المستخدمين يتجاهلون تحذيرات تغيير كلمات المرور
أبرز المواد
 الذهب دون 1500 دولار .. هبط 1 % مع انتعاش الشهية للمخاطرة
أبرز المواد
 واشنطن: قرار بريطانيا بشأن ناقلة النفط “مؤسف”
أبرز المواد
 تراجع أعداد مشتركي الصناديق العقارية المتداولة 13.3 %
أبرز المواد
 تطبيق VMOS يوفر نسخة مستقلة من نظام أندرويد على الأجهزة الذكية
أبرز المواد
 شاهد.. مشجع إنجليزى يرصد خروج محمد صلاح من مسجد فى ليفربول
أبرز المواد
 دراسة: تناول تفاحة مع كأس شاي قد يحميك من السرطان
أبرز المواد
 توثيق حج 1440بالصوت والصورة واللوحة
أبرز المواد
 ترمب يدعو الهند وباكستان إلى خفض حدة التوتر بين البلدين
أبرز المواد
 اختفاء فتاة بـ “أبها” في ظروف غامضة.. والكشف عن عمرها وشكلها والملابس التي ترتديها
أبرز المواد
 برشلونة: شكوك حول مشاركة ميسي أمام بيتيس.. وديمبلي يغيب لـ 5 أسابيع
أبرز المواد
 إصابة قائد مركبة بإصابات خطيرة في حادث مروري بالباحة
أبرز المواد
25 % من المستخدمين يتجاهلون تحذيرات تغيير كلمات المرور

25 % من المستخدمين يتجاهلون تحذيرات تغيير كلمات المرور

أبرز المواد
الذهب دون 1500 دولار .. هبط 1 % مع انتعاش الشهية للمخاطرة

الذهب دون 1500 دولار .. هبط 1 % مع انتعاش الشهية للمخاطرة

أبرز المواد
واشنطن: قرار بريطانيا بشأن ناقلة النفط “مؤسف”

واشنطن: قرار بريطانيا بشأن ناقلة النفط “مؤسف”

أبرز المواد
تراجع أعداد مشتركي الصناديق العقارية المتداولة 13.3 %

تراجع أعداد مشتركي الصناديق العقارية المتداولة 13.3 %

أبرز المواد

تراجع أعداد مشتركي الصناديق العقارية المتداولة 13.3 %

تراجع أعداد مشتركي الصناديق العقارية المتداولة 13.3 %
http://almnatiq.net/?p=764450
المناطق - الرياض

تراجع عدد المشتركين في الصناديق العقارية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني 2019، بنسبة 13.3 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
وبحسب “الاقتصادية” بلغ عدد المشتركين بنهاية الفترة نحو 129.57 ألف مشترك مقارنة بنحو 149.4 ألف مشترك خلال الربع الأول، وذلك بفارق 19.8 ألف مشترك.
وشهدت أعداد المشتركين في الصناديق العقارية المتداولة نموا متواصلا منذ انطلاقتها، خاصة خلال عام 2018 والذي واكبه زيادة قي عدد الصناديق العقارية المتداولة.
وأنهت الصناديق العقارية عام 2018 بنحو 149.4 ألف مشترك وهو أعلى رقم من حيث أعداد المشتركين، فيما كان عدد المشتركين بنهاية 2017 نحو 21.9 ألف مشترك، وبذلك تضاعفت أعداد المشتركين حينها باكثرمن أربعة أضعاف، وذلك تزامنا مع زيادة عدد الصناديق المتداولة.
ولم تسجل الصناديق العقارية المتداولة زيادة في عددها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019، مقارنة بالربع السابق له، ليقف عددها عند نحو 17 صندوقا متداولا.

روابط ذات صلة

25 % من المستخدمين يتجاهلون تحذيرات تغيير كلمات المرور

25 % من المستخدمين يتجاهلون تحذيرات تغيير كلمات المرور
الذهب دون 1500 دولار .. هبط 1 % مع انتعاش الشهية للمخاطرة

الذهب دون 1500 دولار .. هبط 1 % مع انتعاش الشهية للمخاطرة
واشنطن: قرار بريطانيا بشأن ناقلة النفط “مؤسف”

واشنطن: قرار بريطانيا بشأن ناقلة النفط “مؤسف”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*