25 % من المستخدمين يتجاهلون تحذيرات تغيير كلمات المرور

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تمثل كلمة المرور إحدى أهم وسائل حماية أجهزة وبيانات المستخدمين، وحتى حساباتهم بشتى أنواعها، حيث إنها تعد البوابة الأولى للوصول إلى هذه البيانات، إلا أن عديدا من المستخدمين في الوقت الحالي ما زالوا لا يهتمون في كلمة المرور من حيث تعقيدها وتغيرها بشكل دوري، وذلك بناء على دراسة أجرتها شركة جوجل، أشارت خلالها إلى أن المستخدمين بحاجة إلى التوقف عن استخدام كلمة المرور نفسها لمواقع ويب متعددة في حال كانوا حريصين على عدم اختطاف بياناتهم أو سرقت هويتهم أو ما هو أسوأ.

وجمعت “جوجل” بيانات أكثر من 670 ألف مستخدم قاموا بتثبيت إضافة متصفح جــوجل كروم لفحــص كلمــة المرور Password Checkup، وسجلوا الدخول إلى مواقع الويب 21 مليون مرة، ووفقا لنتائج الدراسة المتعلقة بسلوك كلمات المرور، فإن 25 في المائة من المستخدمين لا يغيرون كلمات المرور حتى إذا تم إخبارهم بأن كلمة المرور التي يستخدمونها تم اختراقها.

ومع وجود عدد من المواقع والخدمات التي تساعد المستخدمين على تتبع ما إذا كانت بياناتهم تم كشفها، إلا أنها لا تزال عملية مربكة لعديد من المستخدمين الذين ليسوا متأكدين من كلمات المرور التي تحتاج إلى تحديث، وتحقيقا لهذه الغاية، كشفت “جوجل” عن إضافة Password Checkup لفحص كلمات المرور، التي تعرض تحذيرا عند تسجيل الدخول إلى موقع ما باستخدام أكثر من أربعة مليارات من أسماء المستخدمين وكلمات المرور التي تعرف “جوجل” أنها غير آمنة بسبب اختراقات سابقة، وتطالب المستخدمين بتغيير كلمة المرور عند الضرورة.

وأشارت “جوجل” إلى أنها فحصت خلال شهر واحد فقط 21 مليون اسم مستخدم وكلمة مرور، ووضعت علامة على أكثر من 316 ألف منها على أنها غير آمنة، كما وجدت أن ما نسبته 25.7 في المائة أو 81368 شخصا من مستخدمي الإضافة اختاروا تجاهل تحذيرات الاختراق المقدمة لهم، وواصلوا تسجيل الدخول إلى المواقع باستخدام بيانات مخترقة حتى بعد تحذيرهم من قبل “جوجل”.

بينما أنشأ 82761 شخصا أو 26 في المائة من المستخدمين كلمات مرور جديدة بعد تلقي تنبيه، وحاولوا اختيار كلمات مرور أقوى، ومع ذلك، فإن 60 في المائة من كلمات المرور الجديدة آمنة ضد هجمات التخمين، و96 في المائة منها كانت أقوى من كلمة المرور الأصلية.