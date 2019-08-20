الأرصاد: أمطار على جازان وعسير والباحة.. وغيوم على على المدينة وحائل والقصيم

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المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات الطائف، في حين تبقى السماء غائمة جزئيًا على مناطق المدينة المنورة وحائل وأجزاء من منطقة القصيم والأحساء قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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