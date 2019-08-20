مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة يواصل احتفائه بالزوار

مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة يواصل احتفائه بالزوار

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مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة يواصل احتفائه بالزوار

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المناطق - الرياض

يواصل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة باستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن حملته الإعلامية “كسوة_الكعبة_مهابة_ومثابة”، التي تهدف إلى تعزيز وإبراز تاريخ كسوة الكعبة المشرفة، وتعريفهم بمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة.
وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلف احمد بن محمد المنصوري أن الحملة ما هي إلا مبادرة يسعى المجمع من خلالها لتعزيز التواصل مع الجمهور الخارجي وتعزيز مكانة المجمع في نفوس الزوار من خلال إبراز الجهود المبذولة في العناية والرعاية لكسوة الكعبة المشرفة.
وأشار المنصوري أن الحملة عززت روح عمل الفريق الواحد بين منسوبي المجمع من خلال تنوع البرامج المقدمة للزوار التي شملت عدد من اللغات، معبراً عن شكره لجميع القائمين والمشاركين في الحملة لحرصهم على الاحتفاء بزوار المجمع.
من جانبهم ثمن الزوار ما لمسوه من حسن حفاوةً وترحيب واستقبال، مما يعكس حرص المملكة العربية السعودية على زوارها والعناية بهم.

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