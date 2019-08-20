مواطنة تنجب 5 توائم في الأحساء

مواطنة تنجب 5 توائم في الأحساء

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مواطنة تنجب 5 توائم في الأحساء

مواطنة تنجب 5 توائم في الأحساء
http://almnatiq.net/?p=764473
المناطق - الرياض

أنجبت مؤخراً أمّ سعودية 5 توائم، إذ جرى تنويمها في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء تحت الملاحظة لمدة أسبوع، جرى خلاله عقد عدة اجتماعات تحضيرية بين الفرق الطبية المختصة لضمان دقة سير العملية وسلامة الأم والمواليد الجدد.
وأنجبت الأم ثلاثة مواليد من الذكور ومولودتين من الإناث، بعد أسبوع حملها الثلاثين من خلال عملية ولادة قيصرية شارك فيها فريق طبيّ مكوّن من 13 طبيباً من قسمي النساء والحضانة، و45 مختصاً من الكادر الفني.
وتتمتع الأم وأطفالها حالياً بصحة جيدة – ولله الحمد -، حيث راوحت أوزان المواليد بين 1000 و 1195 غراماً، وتتم متابعة حالتهم ووضعهم الصحي حالياً في قسم العناية لحديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.

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