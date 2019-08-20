التحالف يستهدف مواقع استراتيجية للحوثيين في صنعاء

المناطق - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء تتبع للمليشيات الحوثية الإرهابية، طالبا من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأوضح بيان للتحالف أن الأهداف العسكرية المشروعة شملت مواقع تخزين للصواريخ البالستية و الطائرات بدون طيار والأسلحة بفج عطان ومعسكر العمد.

واشار البيان إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه وأنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

وكانت مقاتلات تابعة للتحالف قد شنت في وقت سابق غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيات الحوثيين، في محافظة صعدة شمال اليمن.