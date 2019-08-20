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حادث مروري يسفر عن حالة وفاة واحتجاز مصابين بطريق الدرب جازان الدولي

حادث مروري يسفر عن حالة وفاة واحتجاز مصابين بطريق الدرب جازان الدولي
http://almnatiq.net/?p=764509
الدرب - فضة عطيف :

ادى حادث مروري بطريق الدرب – جازان الدولي مساء امس الى حالة وفاة وإصابتين واحتجازهم .. واوضح متحدث الهلال الاحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت عند الساعه العاشره والنصف من مساء امس الاثنين بلاغا عن حادث تصادم وقع على تقاطع منشبه مع الطريق الدولي الذي يربط محافظة الدرب مع جيزان ،
واضاف الصرخي بانه تم على الفور تم توجيه فرقتين اسعافيتين الى موقع الحادث حيث تعاملت مع ثلاث حالات نتجة عن الحادث منها حالة واحدة وفاة وحالتين اصابتهما حرجه تم تقديم الخدمة الاسعافيه للمصابين ونقلهما الى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج .

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