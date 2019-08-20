أمير تبوك نسعد عندما نرى البسمة تعلوا وجوه الحجاج وهم يغادرون المملكة وهم راضين

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http://almnatiq.net/?p=764510
المناطق- تبوك :

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار باسمه وباسم كافة منسوبي القطاعات العسكرية والمدينة العاملين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار , أسمى عبارات التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو وولي عهده الأمين – حفظهما الله -بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام 1440هـ، كما شكر سموه كافة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن وعلى رأسهم سمو وزير الداخلية وكافة القطاعات المدنية والعسكرية التي شاركت في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم ومغادرتهم بعد أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة.
وقال سموه سمو أمير منطقة تبوك في كلمة خلال حفل تكريم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية التي شاركت في أعمال الحج بمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار، الذي أقيم مساء أمس بالقصر الحكومي: في هذه الأمسية المباركة نحمد الله عز وجل على ما أنعم به على هذه البلاد من أمن واستقرار وعلى استضافتها لحجاج بيت الله الحرام الذين أدوا هذه الفريضة ورجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين.
وأضاف سموه : أن المملكة شرفها الله سبحانه وتعالي منذ عهد الملك عبد العزيز – رحمه الله – ومن بعده أبناءه البررة وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.
وقال : هذا شرف كرمنا فيه بالمملكة العربية السعودية أن نخدم المسلمين وضيوف الرحمن، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى , كما اننا نسعد عندما نرى البسمة تعلوا وجوه الحجاج وهم يغادرون المملكة وهم راضين عما قدم لهم من خدمات سهلت أداء حجهم بكل يسر وسهولة.
كما شكر سمو أمير المنطقة , وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة محمد بن عبدالله الحقباني على جهده المميز هو وزملائه من كافة الإدارات الحكومية ومنسوبيها الذين شاركوا ميدانياً في هذا العمل النبيل، لخدمة الحجاج القادمين عبر المنفذ والمغادرين منه بعد أداء فريضتهم.
وأشاد سمو أمير المنطقة المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار بدور المرأة السعودية وخدمتها لضيوف الرحمن من خلال تواجدها في المنافذ البرية والبحرية والجوية وأيضا من خلال الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقال : إن هذا العمل البارز التي قامت به المرأة السعودية هو عمل كبير وجليل تسير عليه المرأة السعودية على خطى جداتهن وأمهاتهن ، وأمر نفخر ونفاخر به.
فيما ألقى قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء البحري عطيه بن أحمد الزهراني كلمة نيابة عن المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار، رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو أمير منطقة تبوك، بمناسبة ما تحقق من تميز ونجاح في تنظيم حج هذا العام.
عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر حفل التكريم وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبد الله الحقباني، ورؤساء المحاكم والقضاة بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة.

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