أمير حائل ونائبه يتبرعون لبرنامج تخصيص الجامعة العربية المفتوحة لعشرين مقعداً

المناطق - حائل

تبرع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن مقرن بمبلغ خمسمائة ألف ريال لدعم برنامج تخصيص الجامعة العربية المفتوحة لعشرين مقعداً تدريبياً للطلبة الصم وضعاف السمع في منطقة حائل مساهمة من سموهما لدعم وتعزيز أصحاب الهمم العالية بمنطقة حائل تشجيعاً لحرصهم ودعماً لهم لمواصلة تعليمهما في الجامعة العربية المفتوحة عقب افتتاح مبناها الجديد .

وكان سموه قد دشن مبنی الجامعة إبان رعايته أمس فقرات الحفل

من جانبه أشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح محمد العياد إلى أن هذا الموقف الانساني ما هو إلا تأكيد على اهتمام سموهما بجميع أبناء وبنات المنطقة وليس بغريب عليهم حفظهم الله جميعا .

معرباً عن سعادته بهذه التبرعات والمنح الكريمة لأصحاب الهمم العالية التي أحيت في داخلهم الأمال والتطلعات، واصفاً بأنه موقف أبوي تحتار الكلمات في وصفه من قبل سمو أمير المنطقة ونائبه.

مقدما بأسم أصحاب الهمم العالية دعم سمو أمير المنطقة ونائبه على دعمهم

التعليمي سائلا الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأمننا، وولاة أمرنا وأن يجزي سموهما خير الجزاء ويجعل هذا العمل في موازين حسناتهم.