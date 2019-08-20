احدث الأخبار

صرف مشروع الكفالة الشهرية للأسر المسجلة بجمعية البر بالعارضة
منطقة جازان
 وصول 234,276 حاجاً إلى المدينة المنورة
أبرز المواد
 مدير عام التعليم في الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة الاستعداد الخامس
منطقة الحدود الشمالية
 منسوبات الوحدة الضمانية بالعظيم وجبة بحائل يعايدن المستفيدات
منطقة حائل
 أمير حائل ونائبه يتبرعون لبرنامج تخصيص الجامعة العربية المفتوحة لعشرين مقعداً
منطقة حائل
 أمير تبوك نسعد عندما نرى البسمة تعلوا وجوه الحجاج وهم يغادرون المملكة وهم راضين
منطقة تبوك
 حادث مروري يسفر عن حالة وفاة واحتجاز مصابين بطريق الدرب جازان الدولي
منطقة جازان
 جمعية الملك خالد الخيرية بتبوك تطلق حملة للتبرع بالحقيبة المدرسية
منطقة تبوك
 “هجوم إرهابي واسع” يهز بوركينا فاسو
أبرز المواد
 تعليم تبوك ينظم لقاءً مفتوحًا مع المعلمين والمعلمات الجدد
منطقة تبوك
 روسيا عن الصاروخ الأمريكي: لقد بدأوا “مسار التصعيد”
أبرز المواد
 بعد بريكست.. نظام جديد للهجرة إلى بريطانيا
أبرز المواد
صرف مشروع الكفالة الشهرية للأسر المسجلة بجمعية البر بالعارضة

صرف مشروع الكفالة الشهرية للأسر المسجلة بجمعية البر بالعارضة

منطقة جازان
وصول 234,276 حاجاً إلى المدينة المنورة

وصول 234,276 حاجاً إلى المدينة المنورة

أبرز المواد
مدير عام التعليم في الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة الاستعداد الخامس

مدير عام التعليم في الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة الاستعداد الخامس

منطقة الحدود الشمالية
منسوبات الوحدة الضمانية بالعظيم وجبة بحائل يعايدن المستفيدات

منسوبات الوحدة الضمانية بالعظيم وجبة بحائل يعايدن المستفيدات

منطقة حائل

صرف مشروع الكفالة الشهرية للأسر المسجلة بجمعية البر بالعارضة

http://almnatiq.net/?p=764533
العارضة - فضة عطيف :

قامت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان بصرف مبلغ وقدره (285061) ريال لعدد (600) أسرة وذلك لمشروع كفالة الأسر “السلة الغذائية” الشهرية لشهر ذو القعدة 1440هـ.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة نظراً لظروف هذه الأسر الصعبة, وإيماناً منها لما ذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها, والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

فيما يتم منح الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية, لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وإذ تشكر الجمعية كافة الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

روابط ذات صلة

حادث مروري يسفر عن حالة وفاة واحتجاز مصابين بطريق الدرب جازان الدولي

حادث مروري يسفر عن حالة وفاة واحتجاز مصابين بطريق الدرب جازان الدولي
سمو أمير منطقة جازان يعزي في وفاة فهد السديري ..

سمو أمير منطقة جازان يعزي في وفاة فهد السديري ..
مدير جوازات مطار الملك عبدالله بجازان “الأسمري ” إلى رتبة رائد ..

مدير جوازات مطار الملك عبدالله بجازان “الأسمري ” إلى رتبة رائد ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*