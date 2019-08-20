وظائف في صحة تبوك

المناطق - تبوك

تعلن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة تبوك رغبتها في إشغال عدد من وظائف الخدمات العامة على بند التشغيل بمسمى (حارس أمن – مراسل – سائق) حسب الشروط والضوابط وذلك لمدة خمسة أيام اعتبارا من 17/12/1440هـ عبر الرابط التالي :

شروط التقديم

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

• أن يكون حاصلاً على شهادة الابتدائية كحد أدنى مع أفضلية من يحمل مؤهلات أعلى .

• أن لا يقل العمر عن (26) سنة لوظائف (حارس الأمن و سائق) ولا يقل عن (18) سنة لوظائف مراسل .

• أن يكون حسن السيرة والسلوك وسالمة السجل الأمني .

• إيجاده القراءة والكتابة .

• أن يكون لائق طبياً .

• التقيد بالزي الرسمي المحدد في اداء العمل .

• أن لا يكون متقاعد من الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية .

• أن يكون مقدم في نظام (ساعد) بنظام الخدمة المدنية.

• أن يحمل رخصة قيادة عمومي سارية المفعول لوظيفة (سائق).

الوثائق المطلوبة عند التقديم

• تعبئة الحقول المطلوبة بالموقع الإلكتروني .

• إرفاق السيرة الذاتية .

• إرفاق صورة من المؤهل الدراسي مع الخبرات أن وجد .

• إرفاق صورة من حسن السيرة والسلوك .

• إرفاق صورة من (البطاقة الشخصية – سجل العائلة).

• إرفاق برنت من برنامج ساعد في الخدمة المدنية .