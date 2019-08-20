وظائف في صحة تبوك

تعلن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة تبوك رغبتها في إشغال عدد من وظائف الخدمات العامة على بند التشغيل بمسمى (حارس أمن – مراسل – سائق) حسب الشروط والضوابط وذلك لمدة خمسة أيام اعتبارا من 17/12/1440هـ عبر الرابط التالي :
شروط التقديم
• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
• أن يكون حاصلاً على شهادة الابتدائية كحد أدنى مع أفضلية من يحمل مؤهلات أعلى .
• أن لا يقل العمر عن (26) سنة لوظائف (حارس الأمن و سائق) ولا يقل عن (18) سنة لوظائف مراسل .
• أن يكون حسن السيرة والسلوك وسالمة السجل الأمني .
• إيجاده القراءة والكتابة .
• أن يكون لائق طبياً .
• التقيد بالزي الرسمي المحدد في اداء العمل .
• أن لا يكون متقاعد من الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية .
• أن يكون مقدم في نظام (ساعد) بنظام الخدمة المدنية.
• أن يحمل رخصة قيادة عمومي سارية المفعول لوظيفة (سائق).
الوثائق المطلوبة عند التقديم
• تعبئة الحقول المطلوبة بالموقع الإلكتروني .
• إرفاق السيرة الذاتية .
• إرفاق صورة من المؤهل الدراسي مع الخبرات أن وجد .
• إرفاق صورة من حسن السيرة والسلوك .
• إرفاق صورة من (البطاقة الشخصية – سجل العائلة).
• إرفاق برنت من برنامج ساعد في الخدمة المدنية .
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