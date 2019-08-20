فرع وزارة النقل بمنطقة عسير : إنذار نهائي لأحد المقاولين والبدء بإجراءات السحب لمشروع آخر

المناطق - أبها

ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها فرع وزارة النقل بعسير لمتابعة سير العمل بمشاريع الطرق قام المدير العام بالمنطقة المهندس مطلق الشراري يرافقه عدد من مدراء الإدارات الفنية بجولة على مشاريع طريق الرديف الشمالي (أبها – بني مالك) حيث تم رصد عدد من الملاحظات خلال الجولة منها تأخر سير العمل بأحد المشاريع وتم على ضوء ذلك إنذار المقاول إنذاراً نهائياً سيتم بعده البدء بإجراءات السحب بينما بدأت إجراءات السحب لأحد المشاريع بعد إستنفاذ المقاول جميع الفرص التي أتيحت له .

وأشار المهندس الشراري إلى أن وزارة النقل بتوجيه من معالي الوزير الدكتور نبيل العامودي ومتابعة معالي نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي لن تتردد في سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين حسب العقود المبرمه معهم.