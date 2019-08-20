“التقاعد” تدشن الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصال

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دشنت المؤسسة العامة للتقاعد الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصال 920014000

وبينت “التقاعد” أن تدشين الرقم الجديد سيشكل قناة تواصل جديدة مع عملاء المؤسسة، كما يأتي حرصاً منها على خدمة عملائها خارج المملكة حيث يتيح الرقم 920014000 استقبال المكالمات من خارج المملكة.

وأوضحت المؤسسة بأن الرقم الجديد سيعمل مع رقم الهاتف المجاني للمؤسسة 8001248889

يشار إلى أن مركز الاتصال للمؤسسة يقدم خدماته من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً ويومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً.