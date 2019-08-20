رحلة الى الحج بعد استكمال رحلتهم العلاجية .. الغامدي يستقبل مجموعه من نزلاء (أمل) تبوك

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التقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك د/ غرام الله عبدالله الغامدي صباح اليوم بمكتبه مجموعة من مرضى مجمع الامل للصحة النفسية بتبوك من نزلاء قسم الإدمان بعد ان منا الله تعالى عليهم بتأدية مناسك الحج هذا العام حيث تم تسير حملة حج لهم بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورافقهم فريق طبى من المجمع خلال رحلة الحج حتى عودتهم للمنطقة.

من جهته عبر مدير المجمع عبدالخالق الوكيل عن سعادته بنجاح هذه الرحلة المباركة بعد ان منا الله تعالى على هؤلاء النزلاء بالشفاء وبدء رحلة جديدة لهم كأشخاص فاعلين في مجتمعهم مفعمين بالأمل بعد ان خرجوا من حالة الإدمان الذى كاد ان يؤدى بهم الى الهلاك ليعودوا أشخاص اسوياء في مجتمعهم مقدرا لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك رعايته واستقباله لهؤلاء الاخوة الافاضل بعد رحلة حجهم مثمنا جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والادارة العامة للصحة النفسية والمجتمعية بالوزارة لتحقيق حلم الحج لهؤلاء المجموعة العائدة الى مسار الحياة الجميل الذى فيه النفع لهم كأفراد لمجتمعهم ولأسرهم.