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أسعار الذهب تستقر بعد بلوغها دون مستوى 1500 دولاراً أمريكياً

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أسعار الذهب تستقر بعد بلوغها دون مستوى 1500 دولاراً أمريكياً

أسعار الذهب تستقر بعد بلوغها دون مستوى 1500 دولاراً أمريكياً
http://almnatiq.net/?p=764582
المناطق - واس

استقر سعر أوقية الذهب اليوم في المعاملات الفورية عند 1497.07 دولاراً أمريكياً فيما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 1507.80 دولاراً أمريكياً.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.4 % إلى 16.93 دولاراً أمريكياً والبلاتين بنسبة 0.3 % إلى 852.78 دولاراً أمريكياً والبلاديوم بنسبة 0.3 % إلى 1478.27 دولاراً أمريكياً.

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