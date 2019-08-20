استقر سعر أوقية الذهب اليوم في المعاملات الفورية عند 1497.07 دولاراً أمريكياً فيما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 1507.80 دولاراً أمريكياً.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.4 % إلى 16.93 دولاراً أمريكياً والبلاتين بنسبة 0.3 % إلى 852.78 دولاراً أمريكياً والبلاديوم بنسبة 0.3 % إلى 1478.27 دولاراً أمريكياً.
أسعار الذهب تستقر بعد بلوغها دون مستوى 1500 دولاراً أمريكياً
استقر سعر أوقية الذهب اليوم في المعاملات الفورية عند 1497.07 دولاراً أمريكياً فيما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 1507.80 دولاراً أمريكياً.
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