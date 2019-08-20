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“الغذاء والدواء” تدعو للإبلاغ عن حدوث أو توقع عدم توفر الأدوية

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“الغذاء والدواء” تدعو للإبلاغ عن حدوث أو توقع عدم توفر الأدوية

“الغذاء والدواء” تدعو للإبلاغ عن حدوث أو توقع عدم توفر الأدوية
http://almnatiq.net/?p=764584
المناطق - واس

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر تعميم مُرسل لجميع مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات والممارسين الصحيين في مناطق المملكة إلى سرعة الإبلاغ عن حدوث أو توقع عدم توفر أي نوع من الأدوية المُسجّلة وذلك عبر نظام “تيقظ” الذي أنشأته الهيئة مؤخرًا لتُمَكِن شركائها كافة من الأفراد أو المؤسسات من تقديم بلاغات حول مدى توفر الأدوية، أو قرب نفادها من المخزون، أو عدم التزام الوكلاء بالتوريد في الوقت المحدد، أو اعتذار الوكلاء عن توفير الأدوية المُسجلة.
وأوضحت الهيئة أن معرفتها بهذه المعلومات يساعدها مع شركائها من الجهات الصحيَّة إلى منع حدوث عدم توفر الأدوية، أو توقع نقص مخزونها في فترات معينة ثم العمل على توفيره من خلال طلب كميات جديدة قبل نفاد مخزون الأدوية في الجهات الصحية ولدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية والصيدليات ؛ لارتباط عمليات تصنيع وشحن الأدوية وتجهيزها بعدد من الإجراءات الإدارية والمخبرية التي قد تطيل فترة توريده.
وأبانت الهيئة أن خدمة ” تيقظ ” تتيح للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والأفراد إضافة إلى الإبلاغ عن حالات عدم توفر الأدوية ؛ الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، والإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل ،وعن حالات التسمم الغذائي ، و عن وجود خلل في الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنه يمكن الوصول لخدمة ” تيقظ ” من خلال عنوانها الرقمي https://ade.sfda.gov.sa، أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

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