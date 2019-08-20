أمير منطقة حائل يفتتح المقر الجديد لفرع الجامعة العربية المفتوحة بالمنطقة

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل مساء أمس الاثنين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل المقر الجديد لمبنى فرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل والذي أعد بأحدث التقنيات التي تساهم بتقديم تعليم بجودة أكاديمية عالية.

وفور وصول سموه قام بجولة على مرافق مبنى الجامعة واطلع على التجهيزات الإدارية والتعليمية، ثم اطلع سموه على اللوحات الفنية للمعرض المصاحب للافتتاح والذي أقيم بمشاركة عدد من الفنانات كما زار سموه جناح مربط البراك للخيول العربية الأصيلة.

وأشاد سموه بمنح صاحب المربط حميد بن براك مجاناً لأرض مساحتها 1500 متر مربع مجاورة لمبنى الجامعة لاستثماره لمدة ثلاث سنوات.

إثر ذلك رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الحفل الخطابي الذي بدأ بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم، وألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة كلمة نوه فيها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للتعليم العام والجامعي بالمملكة وللجامعة العربية المفتوحة، مثنياً على ما وجدته الجامعة في منطقة حائل والقائمين عليها من متابعة ومساندة من أمير منطقة حائل وسمو نائبه، مؤكداً سموه أن انتقال فرع الجامعة للمبنى الجديد سيسهم في تطور نوعي تبدأ معه انطلاقة جديدة للجامعة لخدمة طلابها في منطقة حائل والمناطق الشمالية.

كما ألقى رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالوطن العربي الدكتور محمد الزكري كلمة استعرض فيها الدور الذي تؤدية الجامعة والرسالة السامية التي تبنتها الجامعة منذ تأسيسها، ثم تحدث مدير الجامعة بالسعودية الدكتور علي الشهراني بكلمة بين فيها إنجازات الجامعة الأكاديمية وفعالياتها وأنشطتها ومبادراتها لخدمة الوطن والمجتمع.

ثم شاهد أمير منطقة حائل والحضور أوبريتًا بعنوان ” استمرار وعطاء “.

بعد ذلك استمع الجميع لكلمة راعي الحفل أمير منطقة حائل، أعرب فيها عن سروره بجهود القائمين على الجامعة، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة للتعليم العام والجامعي، مؤكداً سموه دعمه لفرع الجامعة في المنطقة وتطلعه إلى المزيد من الإنجازات، واستذكر سموه الدور الريادي لصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ في تأسيس الجامعة وانطلاقتها مؤكداً سموه أن حرص أبنائه على مواصلة الجامعة لرسالتها دلالة أكيدة على استمرار نجاحها بإذن الله.

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سعد خلال كلمته عن تبرعه باسمه وباسم نائبه بمبلغ خمسمائة ألف ريال لدعم برنامج تخصيص الجامعة لعشرين مقعداً تدريبياً للطلبة الصم وضعاف السمع في منطقة حائل، وأعرب عن شكره للجميع وتمنى لهم التوفيق.

وفي الختام كرم سموه الجهات المشاركة في الاحتفال وشركاء النجاح، وتسلم سموه إهداءً بهذه المناسبة؛ ثم قدمت العرضة السعودية التي شارك فيها سموه .

حضر الحفل صاحب السمو الأمير منصور بن طلال بن عبدالعزيز ووكيلة وزارة التعليم للتعليم العالي الأهلي الدكتورة ريمة اليحي ومديرة فرع جامعة الجامعة العربية المفتوحة بحائل الدكتورة غريبة الطويهر وعدد من المسؤولين.